Calcio: riabilitazione sulla cyclette per Pelé che scherza, 'pedalo per tornare nel Santos'

San Paolo, 22 set. - (Adnkronos) - Le condizioni di Pelé sembrano migliorare di giorno in giorno. Per rassicurare i tifosi di tutto il mondo, la moglie della leggenda brasiliana ha postato un video in cui pedala con un buon ritmo su una cyclette ergometrica, assistito da due infermieri dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo. La leggenda del calcio brasiliano scherza facendo anche delle smorfie, poi spiega sui social di aver voluto condividere con i tifosi "la mia gioia tramite questo video realizzato da mia moglie. Sono commosso dalle tante manifestazioni d'affetto ricevute, che mi fanno sentire meglio ogni giorno. Pedalando in questo modo, posso tornare presto a giocare nel Santos, non pensate?", chiede ironicamente.

Pelé è stato ricoverato a fine agosto presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo e operato il 4 settembre per l'asportazione di un tumore al colon "sospetto". Dopo l'intervento, l'ex attaccante è rimasto nel reparto di terapia intensiva fino allo scorso 14 settembre, quando ha lasciato il reparto. Venerdì 17 settembre l'entouragé del brasiliano e i medici dell'ospedale hanno confermato il nuovo ricovero in rianimazione, solo a scopo precauzionale.