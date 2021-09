Calcio: Deloitte, trasferimenti a parametro zero condizioneranno mercato post-Covid (4)

22 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “C'è solo da sperare – conclude Gabrielli – che queste disposizioni non siano vanificate da interpretazioni eccessivamente restrittive dell'Agenzia delle entrate, come già accaduto recentemente quando si è negata l'applicazione della disposizione sulla tassazione parziale introdotta dal Decreto Crescita per i periodi di imposta antecedenti a quello di emanazione del Dpcm relativo alle modalità di versamento del contributo dello 0,5% della quota imponibile del reddito del giocatore da destinare ad un fondo destinato a promuovere lo sport giovanile”.