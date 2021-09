Calcio: Deloitte, trasferimenti a parametro zero condizioneranno mercato post-Covid (3)

22 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Inoltre, va considerata l'elevata disponibilità economica di club come Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City che rendono difficile una concorrenza reale e genera l'effetto di una strutturale difficoltà per i club italiani ad attrarre giocatori, con conseguenti risvolti su tutto l'indotto calcistico nazionale. A tal proposito Gabrielli aggiunge: “Il legislatore è sembrato intenzionato a risolvere il problema dello scarso appeal agendo principalmente per mezzo di alcune leve fiscali strutturate in termini di regimi agevolativi per i calciatori fiscalmente residenti all'estero che trasferiscano la loro residenza fiscale in

Italia qualora ingaggiati da club italiani. Tra le disposizioni che nel lungo termine potrebbero avere un'elevata capacita di attrarre i giocatori, è opportuno ricordare la tassazione parziale degli ingaggi prevista dall'articolo 5 del Decreto Crescita in grado di generare l'effetto di ridurre il cuneo fiscale avvicinando il netto dell'ingaggio percepito dal giocatore al valore lordo dell'ingaggio corrisposto dal club e anche la forfettizzazione delle imposte dovute sui redditi esteri dei giocatori che abbiano trasferito la loro residenza in Italia (prevista dall'art. 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi)”.