22 settembre 2021 a

a

a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "E' una violazione della privacy chiedere ai ragazzi se sono vaccinati. Sono dati di natura sanitaria. Professori, dirigenti, bidelli... non possono domandarlo". Lo dice all'Adnkronos il direttore generale delll'Usr Lazio, Rocco Pinneri indicando come unica possibile eccezione "il medico competente di ciascuna scuola, che potrebbe in quanto tale aver bisogno di quella informazione".