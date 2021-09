Giustizia: Renzi, 'vergognoso strapotere correnti magistratura'** (2)

22 settembre 2021 a

(Adnkronos) - "C'è una pericolosa guerra interna alla magistratura che sta portando a indagini di magistrati contro altri magistrati", continua Renzi. "Il problema non è la separazione delle carriere ma lo strapotere vergognoso delle correnti. La vera separazione da fare non è tra le carriere ma tra corrente e magistrato: non è possibile che un magistrato bravo non possa fare carriere se non è iscritto a una corrente".

"Io non utilizzo questi luogo per affrontare le mie vicende" ma, sottolinea Renzi, "questo riguarda anche voi se non prendiamo atto del problema gigantesco" che c'è nel mondo giudiziario con "le correnti che hanno lo stesso potere della partitocrazia" della Prima repubblica. "I magistrati devono essere liberi di poter fare bene il loro lavoro anche e non sono iscritti a una corrente".