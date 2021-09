Ciclismo: mondiali, Italia bronzo nella cronostaffetta mista**

22 settembre 2021 a

Bruges, 22 set. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia di bronzo nella cronostaffetta mista in linea ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento sulle strade delle Fiandre, in Belgio. Medaglia d'oro alla Germania, che chiude in 50'49" precedendo l'Olanda (+12"79) e gli azzurri, staccati di 37"74. Per l'Italia si tratta della seconda medaglia di questi Mondiali dopo l'oro di Filippo Ganna nella cronometro maschile. Quello odierno è il primo podio di sempre in una specialità che si era disputata solo nel 2019.