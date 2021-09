21 settembre 2021 a

Roma, 21 set (Adnkronos) - "L'unanimità non si deve mantenere neanche in due. Non si governa nulla con il voto unanime necessario, neanche un condominio, non si puliscono più i vetri e crollano le scale". Lo ha detto Romano Prodi a Il mix delle cinque, su RadioUno Rai.

"Questo è il vero dramma, il problema non è di essere in 27 o in 15 ma essere all'unanimità", ha detto l'ex presidente della Commissione Ue.