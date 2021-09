Tennis: Atp Indian Wells, Sinner e Berrettini giocheranno insieme in doppio (2)

21 settembre 2021 a

(Adnkronos) - In doppio in California sarà presente anche Simone Bolelli - ormai dedito a tempo pieno solo a questa specialità - con l'argentino Maximo Gonzalez. Per quanto riguarda il singolare, sui campi nel deserto californiano, dove si tornerà a giocare dopo due anni e mezzo a causa della pandemia di Covid-19, sono sette i giocatori italiani che figurano nella lista degli iscritti per il main draw, che vede al momento in testa Novak Djokovic, seguito da Daniil Medvedev, campione degli US Open, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev.

A guidare la pattuglia tricolore Matteo Berrettini, con l'obiettivo di ipotecare il posto alle Nitto Atp Finals, poi occhi puntati su Jannik Sinner, ancora in corsa per l'evento torinese, quindi Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager e Marco Cecchinato, con gli ultimi due ad entrare in tabellone grazie ai numerosi forfait. Passando al femminile - il torneo è combined - l'unica italiana che verrà sorteggiata nel tabellone principale del Wta 1000 senza passare dalle qualificazioni è Camila Giorgi, trionfatrice del penultimo Wta 1000 giocato nel Tour, a Montreal.