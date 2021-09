Scopri brutusfactory.com, lo shop online dedicato alla pelletteria e abbigliamento biker di altissima qualità italiana

21 settembre 2021 a

Milano, 21 settembre 2021 - Pensato ad hoc per gli amanti della ricercatezza che non si adattano a modelli standardizzati, l'abbigliamento biker e le calzature

Tutte le collezioni uomo e donna vengono realizzate a mano utilizzando la miglior pelle e in produzioni limitate. Calzature, borse e accessori, giacconi donna,

Per uno shopping online in totale sicurezza, tutte le transazioni avvengono con PayPal, bonifico e carte di credito. E per fornire assistenza personalizzata pre e post-vendita, potrai totalmente affidarti alla competenza del customer care, sempre disponibile via telefono, chat online ed e-mail. Una vera certezza.

Tutto ciò che devi sapere su Brutus, il top sul mercato

Brutus nasce da una semplice intuizione da parte del team fondatore. Si tratta di tre professionisti del settore legati da una profonda amicizia. La missione comune è quella di creare capi in pelle unici e ricercati, in grado di esaltare alla massima potenza la qualità artigianale del Made in Italy.

Ecco che poco dopo si sviluppa l'innovativo concetto del “Customize Yourself”, tradotto in un mix di design all'avanguardia, praticità, funzionalità e durevolezza. Il tutto sposa un processo produttivo interamente italiano.

Da qui si sviluppa un percorso inedito, frutto di tanto tempo trascorso affiancando le eccellenze italiane dell'ambito, per la realizzazione di prodotti mai banali. L'ultimo progetto ne è la piena dimostrazione. Si tratta della colorazione Algalizing SP, ottenuta grazie ad uno speciale trattamento del pellame con polvere di alghe.

Algalizing SP è il risultato di un percorso di sperimentazione durato anni ed espressione della professionalità di Iccio Leather Treatments, azienda partner di Brutus che vede al suo interno la presenza di autentici artisti della tintura su pelle.

Altra novità è Donut SP, l'innovativa colorazione targata Brutus ricavata dai polimeri di gomma che si ottengono sbriciolando degli pneumatici da corsa. Questa tintura inedita rafforzare ancor di più il concetto di recycling (già insito nei pellami). Ecco che la gomma sintetica può prendere una nuova forma: più resistente, funzionale ed esteticamente molto gradevole.

E ad annunciare tutto questo non si poteva che scegliere il noto atleta e pilota paraplegico Alex Innocenti. Insomma, un vero e proprio modello da imitare per chiunque voglia avvicinarsi alla guida di una moto, nonostante una qualsiasi forma di disabilità.

Innocenti è, insieme al pugile due volte campione del mondo Clemente Russo, già conosciuto come primo #BrutusSuperHero, il nuovo Brutus Brand Ambassador.

