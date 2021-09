Recovery: Sala, 'su progetti Milano è momento di decidere, è priorità dopo voto'

21 settembre 2021 a

Milano, 21 set. (Adnkronos) - "Non c'è nessuna novità" sui progetti presentati al governo dal Comune di Milano per essere finanziati dal Pnrr, ma "è chiaro che chiunque sarà il sindaco di Milano sarà la prima cosa che dovrà fare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro in Camera di commercio in vista della Pre-Cop26 a Milano. "Adesso è il momento di decidere. Credo che ottobre possa essere un mese importante e che sia io o un altro ci sarà subito da lavorare su questo", ha aggiunto.