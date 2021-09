Milano: Bernardo a Sala, 'sindaco nervoso, io volgare? Sono uomo del popolo'

21 settembre 2021 a

Milano, 21 set. (Adnkronos) - "Mi hai dato del volgare perché ho usato il termine 'pistola'. Volgare vuol dire volgo, popolare. Ebbene sì, io sono un uomo del popolo, quel popolo che tu non hai mai visto e con cui tu non ti sei mai confrontato". Lo afferma il candidato sindaco di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, in un video per replicare al sindaco Giuseppe Sala, che lo aveva accusato di volgarità per aver definito 'pistola' chi voterà Sala alle prossime amministrative.

"Caro sindaco uscente, mi sembri un po' nervosetto, mi sembri un po' agitato. Ma non sarà forse perché immaginavi di vincere le elezioni, dimenticandoti che in democrazia scelgono i cittadini? I cittadini milanesi sceglieranno chi sarà la loro guida", aggiunge.