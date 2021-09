Lanciato il Progetto “API4API”: due famiglie di api protagoniste di un importante progetto di bio-monitoraggio a Milano

21 settembre 2021 a

(Milano, 21 settembre 2021) - • Cisco Italia, A2A, Apicolturaurbana.it e Talent Garden partner e promotori dell'iniziativa che parte da Milano per poi toccare altre città d'Italia.

• Come il digitale può supportare l'impegno di tutti noi per la realizzazione di un mondo più sostenibile

Milano, 21 settembre 2021 – Cisco Italia, A2A – tramite la controllata A2A Smart City -, Apicolturaurbana.it e Talent Garden hanno dato vita ad un progetto di bio-monitoraggio dedicato alla città di Milano.

Il progetto parte dalla sede di Talent Garden, situata in Via Calabiana a Milano, dove Apicolturaurbana.it grazie al suo servizio “Bees As A Service” ha installato due alveari che sono stati dotati di sensori IoT resi sicuri dalla tecnologia Cisco. Questi raccoglieranno dati sull'attività delle api e sul loro stato di salute e, una volta elaborati, restituiranno ai cittadini milanesi importanti informazioni sulla qualità dell'aria del loro quartiere, fino a un raggio di 4 km di distanza.

È già in cantiere una seconda installazione presso Comunità Nuova e, nel breve futuro, seguiranno altre installazioni in diversi quartieri milanesi, per arrivare ad un totale di 10 punti di monitoraggio.

“Si sente sempre più spesso parlare di Green & Blue, ovvero dell'applicazione della tecnologia a supporto della sostenibilità ambientale”, ha commentato Fabio Florio, Business Development Manager e Innovation Center Leader di Cisco Italia. “Con questo progetto abbiamo voluto mostrare cosa concretamente è possibile fare. La collaborazione con A2A, Apicolturaurbana.it e Talent Garden ci porterà anche oltre: creeremo infatti un vero e proprio laboratorio IoT, aperto a tutti dove, grazie alle soluzioni tecnologiche implementate, sarà possibile sensibilizzazione i visitatori al tema della sostenibilità ambientale”.

Un laboratorio IoT a cielo aperto

Grazie alle tecnologie Internet of Things di A2A e alle componenti infrastrutturali e di cybersecurity messe a disposizione da Cisco, presso la sede di Talent Garden sarà costruito un laboratorio IoT all'interno del quale Apicolturaurbana.it potrà fornire la prima soluzione “ready to go” di monitoraggio degli apiari, ai fini di analisi e di promozione della biodiversità.

“Siamo il primo spazio di coworking urbano in Italia che partecipa a un'iniziativa del genere.

Questo perché Talent Garden non è semplicemente un grande ufficio condiviso: vogliamo far vivere delle vere e proprie esperienze "formative" ai nostri membri - spiega Alessandro Braga, CDO di Talent Garden -, che siano non solo innovative e guidate dal digital, ma anche in grado di innescare conversazioni di valore su temi importanti come, in questo caso, la sostenibilità. L'installazione delle due arnie è un'occasione importante per mostrare come tecnologia e natura possano andare a braccetto e soprattutto fare divulgazione sul tema ambientale”.

“Se considerate che una sola ape bottinatrice visita in media tra i 2000 e i 3000 fiori al giorno è

facile dedurre come le api possano rappresentare delle vere e proprie sentinelle dell'ambiente.” spiega Giuseppe Manno, Fondatore del progetto ApicolturaUrbana.it. ”Un solo alveare esegue

centinaia di migliaia di micro campionamenti giornalieri tra le varie matrici ambientali (aria, acqua,suolo), dagli organismi vegetali (polline, nettare, resine/propoli) e da altri insetti in un'area di circa 7km quadrati”.

Facendo propria questa osservazione Ivan Riservato, apicoltore e ambassador di Apicolturaurbana.it - che aveva la necessità di monitorare lo stato del suo apiario - insieme ad Andrea Garattini, ha trovato lo stimolo per far nascere ApeDigitale (www.apedigitale.it), un sistema di monitoraggio, robusto, flessibile ad un costo adatto a tutti gli apicoltori, ma soprattutto basato su un modello di business etico che sposa l'idea di realizzare l'intera catena del valore in modo sostenibile. Questo sistema è utilizzato per monitorare l'apiario di Talent Garden integrato con l'infrastruttura di A2A.

Il laboratorio sarà a disposizione di cittadini e scuole per visite guidate in qualunque momento e giorno della settimana, data la sua collocazione in una zona strategica della terrazza, che garantisce alta visibilità e sicurezza dei visitatori. Per prenotazioni contattare

Si tratta di un progetto flessibile e di semplice realizzazione ed è quindi facilmente replicabile anche in altri centri urbani italiani.

Talent Garden

Talent Garden è la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell'ambito dell'innovazione digitale. Nata nel 2011 a Brescia, ha l'obiettivo di favorire la crescita di imprenditori, professionisti e aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole e medie realtà alle grandi Corporate attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività di formazione e programmi di networking. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la società ad essere presente in 18 città e 8 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche grazie all'entrata nel capitale sociale, due anni fa, di TIP – Tamburi Investment Partners e da alcune importanti famiglie di imprenditori italiani.