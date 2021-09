Fisco: Pd, 'abbassare Iva prodotti igienico sanitari femminili' (2)

21 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Oltre 150 Comuni e 7 Regioni hanno adottato atti specifici per chiedere l'abolizione della tassa, sulla scia di Firenze con il documento presentato dalla consigliera Sparavigna. Nel 2020 il Parlamento ha ridotto l'Iva sui prodotti in matrice compostabile e sulle coppette mestruali, anche grazie alla petizione lanciata dalle ‘Onderosa' che ha superato le 600mila firme “La Tampon Tax è un'imposta che crea iniquità sociale e economica, sino a generare il fenomeno ‘period poverty', cioè l'impossibilità economica di potersi garantire un'igiene adeguata durante il periodo mestruale”, hanno affermato le parlamentari: “La battaglia contro #StopTamponTax è in primis una campagna per garantire un diritto sociale, la tutela dell'igiene e la salute e l'equità socio-economica tra generi”.