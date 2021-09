21 settembre 2021 a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Letta è rimasto in silenzio di fronte alle minacce a Renzi? Non cambia la nostra posizione. Noi siamo gente di parola e se Matteo Renzi si i è speso dicendo che sosterremo Letta, lo faremo e lo faremo con convinzione”. Così Ettore Rosato in un'intervista ad Affaritaliani.it