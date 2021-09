Cannabis: Iezzi, 'da Lega no a emendamento che proroga termine raccolta firme'

21 settembre 2021 a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Palese estraneità di materia. L'emendamento che vorrebbe prorogare di un mese il termine per la raccolta firme al referendum sulla cannabis non c'entra nulla con il Dl 117/2021, che invece prevede disposizioni urgenti sulle modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021". La Lega voterà contro qualora venisse incredibilmente ammesso". Così il capogruppo Lega in Commissione Affari costituzionali della Camera, Igor Iezzi.