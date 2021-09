Calcio: Italiano, 'risultato pesante, Fiorentina per 70′ all'altezza dell'Inter'

21 settembre 2021 a

Firenze, 21 set. (Adnkronos) - "Essendo alla quinta giornata di campionato, penso che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Per 70 minuti siamo stati all'altezza dei campioni d'Italia, abbiamo avuto tante palle gol per andare sul 2-0. Loro hanno troppa qualità e fisicità, il loro ritorno dovevamo aspettarcelo, il risultato è pesante, però usciamo tra gli applausi nonostante la sconfitta e per me questo vale tanto". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Dazn dopo il ko per 3-1 con l'Inter. "Andare in Europa? Il primo obiettivo è la salvezza, per come abbiamo vissuto gli ultimi anni. Poi dobbiamo crescere sotto diversi punti di vista, come negli ultimi 20 metri. Abbiamo ancora tante cose da migliorare, nel secondo tempo ci è mancato il coraggio del primo. E' un peccato perché la prestazione c'è stata".

Alla Fiorentina "tutti devono farsi trovare pronti, anche se tutti si allenano nel migliore dei modi. Manteniamo sempre la stessa identità, questo è bellissimo. Poi però devono arrivare i risultati. L'espulsione di Gonzalez? In altre situazioni mi sarei arrabbiato di più, deve capire che negli ultimi 10-15 minuti potevamo provare un arrembaggio. Ha sbagliato, lo sa sicuramente e se ne renderà conto", ha concluso Italiano.