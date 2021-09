bolttech estende il round di finanziamento di serie A a 210 milioni di USD

21 settembre 2021 a

- La società accoglie due nuovi investitori strategici per accelerare l'espansione internazionale:

SINGAPORE, 21 settembre 2021 /PRNewswire/ -- bolttech, uno degli unicorni internazionali insurtech in più rapida crescita, ha annunciato oggi l'estensione del suo round di finanziamento di serie A da 180 milioni di USD reso noto recentemente da Activant Capital Group, portando il totale a 210 milioni di USD. Il più grande round di serie A per un insurtech ora aggiunge due nuovi investitori strategici in bolttech, l'investitore globale EDBI ("EDBI") con sede a Singapore e lo spagnolo Alma Mundi Insurtech Fund ("Mundi Ventures").

Con una suite completa di funzionalità digitali e basate sui dati, bolttech potenzia le connessioni tra assicuratori, distributori e clienti per rendere più semplice ed efficiente l'acquisto e la vendita di prodotti assicurativi e di protezione. bolttech ha una presenza globale che serve oltre 7,7 milioni di clienti in 26 mercati in 3 continenti: Nord America, Asia ed Europa.

Il capitale aggiuntivo aiuterà bolttech a mettere a disposizione dei suoi partner e clienti tecnologie e capacità digitali avanzate. Il lancio di questi nuovi investitori strategici contribuirà anche a rafforzare la sua presenza nel sud-est asiatico, in Europa e negli altri mercati esistenti, con un'accelerazione della sua strategia di crescita internazionale.

Rob Schimek, Chief Executive Officer del Gruppo bolttech, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a investitori strategici di così alto livello. Offrono un'ampia rete e una profonda esperienza nei rispettivi mercati che ci aiuteranno a promuovere la crescita e a sostenere l'innovazione per i nostri partner e clienti in tutto il mondo. Con la loro partnership, siamo entusiasti di accelerare la nostra crescita internazionale e realizzare la nostra vision: mettere a disposizione di un maggior numero di persone in tutto il mondo soluzioni per proteggere ciò a cui tengono".

Chu Swee Yeok, CEO e Presidente di EDBI, ha dichiarato: "Con un'ampia rete di scambio e distribuzione di assicurazioni abilitate dalla tecnologia, bolttech è pronta a guidare la trasformazione digitale del settore assicurativo nel sud-est asiatico. EDBI è ansiosa di collaborare con Rob e il suo team per rafforzare il proprio hub di innovazione a Singapore e sostenere la crescita delle proprie attività nella regione".

Javier Santiso, CEO e General Partner di Mundi Ventures, ha dichiarato: "Apprezziamo partner di investimento come bolttech che sono disposti a rivoluzionare il settore assicurativo con nuove tecnologie e innovazione nei prodotti, e in particolare con modelli di distribuzione nuovi e rivoluzionari. Non vediamo l'ora di lavorare con Rob e il suo team di altissimo livello supportandoli nel rafforzamento della propria presenza e delle loro partnership qui in Europa".

Informazioni su bolttech

bolttech è un insurtech internazionale con la missione di costruire un ecosistema tecnologico, leader mondiale per la protezione e l'assicurazione. bolttech serve clienti in 26 mercati in Nord America, Asia ed Europa.

Con una suite completa di funzionalità digitali basate sui dati, bolttech potenzia le connessioni tra assicuratori, distributori e clienti per rendere più semplice ed efficiente l'acquisto e la vendita di prodotti assicurativi e di protezione.

Per maggiori informazioni, visitare www.bolttech.io.

Informazioni su EDBI

EDBI è un investitore globale con sede a Singapore che opera dal 1991 in settori tecnologici selezionati in forte crescita, dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) alle tecnologie emergenti (ET), alla sanità (HC) e alle promettenti PMI di Singapore nei settori strategici. In qualità di investitore che crea valore, EDBI aiuta le aziende a raggiungere i loro ambiziosi obiettivi sfruttando la propria ampia rete, le proprie risorse e competenze. Con il proprio capitale di crescita, EDBI sostiene le aziende che cercano di crescere in Asia e a livello globale partendo da Singapore.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.edbi.com

Informazioni su Mundi Ventures

Mundi Ventures è una società di Venture Capital da 200 milioni di euro, focalizzata su società di Insurtech e tecnologiche. Il fondo ha sede a Madrid con una presenza operativa a Barcellona, Londra e Tel Aviv. È uno dei principali investitori di insurtech in Europa, supportato da assicuratori leader e da un team di investimento comprovato ed esperto che ha investito in precedenza in unicorni europei come Farfetch, Auto1, Skyscanner, tra gli altri. Il portafoglio attualmente include anche un investimento in Wefox, il più grande insurtech d'Europa, e include investimenti a Parigi, Londra, Berlino, Stoccolma, Amsterdam, Tel Aviv, Madrid, Barcellona, Palo Alto e New York.

