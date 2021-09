Arredare in un click: Garneroarredamenti.com, sconti fino al 70% e 2 anni di garanzia

21 settembre 2021 a

(Milano, 21 settembre 2021) - Milano, 21 settembre 2021 - Sono più di 8.000 articoli a comporre il catalogo di Garnero Arredamenti, operatore specializzato nell'arredo, da oltre 40 anni, che riesce a coniugare le migliori marche del settore con i prezzi più bassi d'Italia. Insieme a sconti fino al 70% viene offerta spedizione gratuita per un'ampia selezione di prodotti, politica soddisfatti o rimborsati e tante soluzioni in pronta consegna. Prerogative di una proposta che riguarda ogni ambiente di casa e ufficio e persino per completare progetti d'arredo per il giardino.

La soddisfazione di più di 100.000 clienti è uno dei più importanti biglietti da visita di Garnero Arredamenti, che ha ottenuto come valutazione media 4,9/5 su Trustpilot. I feedback sono il risultato di un'offerta in cui s'unisce qualità e competitività dei prezzi. Una logica di vendita che risponde a una visione della bellezza non considerata più un lusso ma una necessità.

In catalogo troviamo i migliori brand del settore, accompagnati da due anni di garanzia. Le spedizioni sono assicurate e diventano gratuite per un'ampia sezione della proposta.

Nello spazio di qualche click, si possono comperare vari modelli di

Una varietà di alternative che interessa anche lo stile, con design classici e moderni, nonché di ispirazione industriale e shabby chic. Tutto quello che serve per trasformare in realtà l'arredo sognato per casa e ufficio.

Un'intera sezione è riservata ai prodotti in pronta consegna, mentre in quella Outlet il cliente trova mobili a prezzi di realizzo per rinnovo magazzino. La sicurezza contraddistingue ogni momento dell'online shopping, incluse ovviamente le operazioni pertinenti l'acquisto. Come metodi di pagamento sono adottati contrassegno, bonifico bancario, carte di credito, pagamento rateale grazie a Scalapay, nonché PayPal.

Un'assistenza attenta alla soddisfazione di ogni utente è accessibile anche via chat online. Ogni anno più di 21.000 clienti scelgono infatti il piacere dell'arredo conveniente di www.garneroarredamenti.com, con garanzia minima di due anni su tutti i prodotti.

L'arredamento dei migliori brand ai prezzi più bassi d'Italia con reso facile e spedizioni assicurate. Scopri tutti i vantaggi di Garnero Arredamenti, visita ora www.garneroarredamenti.com.

