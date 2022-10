APR Applied Pharma Research, società controllata da Relief Therapeutics, lancia PKU GOLIKE® KRUNCH in Germania e in Italia

21 settembre 2021 a

APR amplia la linea di prodotti PKU GOLIKE con un'opzione più pratica in tavolette da masticare

GINEVRA, Svizzera, 21 settembre 2021 /PRNewswire/ -- RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (SIX: RLF) (OTCQB: RLFTF) ("Relief"), un'azienda biofarmaceutica che si pone l'obiettivo di fornire ai pazienti sollievo da gravi malattie con bisogni insoddisfatti, ha annunciato oggi che la società APR Applied Pharma Research SA ("APR") da lei interamente controllata, ha lanciato, tramite le sue affiliate in Germania e in Italia, PKU GOLIKE® KRUNCH, una pratica tavoletta da masticare per il regime dietetico dei pazienti affetti da fenilchetonuria (PKU).

"Con PKU GOLIKE KRUNCH, rispondiamo direttamente all'esigenza di medici e pazienti di avere un'opzione più flessibile e pratica per la gestione della PKU. PKU GOLIKE KRUNCH è una tavoletta da masticare che permette la somministrazione "on-the-go" del nostro sostituto proteico a rilascio prolungato. Grazie alla flessibilità e versatilità, PKU GOLIKE® KRUNCH può rappresentare un vero aiuto per migliorare l'adesione al trattamento dietetico, che ad oggi risulta ancora molto difficile da mantenere con regolarità offrendo, così, una prospettiva concreta per migliorare salute e qualità di vita dei pazienti" dice Paolo Galfetti, Chief Executive Officer di APR e Presidente di Relief Europe. "Siamo lieti di essere già presenti in Germania e in Italia, e nei prossimi mesi contiamo di espandere la distribuzione di PKU GOLIKE KRUNCH in altri Paesi europei".

Come gli altri sostituti proteici della famiglia PKU GOLIKE, anche le tavolette da masticare PKU GOLIKE KRUNCH godono dei benefici apportati dalla Physiomimic Technology™ che promuove un assorbimento fisiologico degli amminoacidi oltre ad eliminare sapore, odore e retrogusto, tipicamente sgradevoli di questi nutrienti.

"Questo ultimo lancio da parte di APR è una dimostrazione della forza e dell'adattabilità della Physiomimic Technology™ ed è un'aggiunta fondamentale alla nostra crescente linea di prodotti commercializzati", ha dichiarato Raghuram (Ram) Selvaraju, Presidente del Consiglio di amministrazione di Relief. "In futuro, prevediamo di ampliare la nostra infrastruttura commerciale esistente e di perfezionare le attività di marketing per accelerare la crescita di questa linea di prodotti.

Informazioni sulla fenilchetonuria o PKU

La PKU, è una malattia genetica ereditaria dovuta all'incapacità dell'organismo umano di metabolizzare la fenilalanina (Phe), un aminoacido essenziale presente nei comuni alimenti. Il trattamento della PKU, che deve essere condotto per tutta la vita, è caratterizzato principalmente da un severo regime dietetico che limita in modo drastico l'assunzione di proteine naturali. L'apporto proteico necessario a garantire l'accrescimento ed il buon funzionamento dell'organismo, viene fornito attraverso alimenti a fini medici speciali a base di aminoacidi, generalmente privi fenilalanina. Senza un trattamento nutrizionale appropriato, questa malattia crea un danno irreversibile allo sviluppo cerebrale nel bambino mentre negli adulti e negli adolescenti, si osservano tempi di reazione rallentati, difficoltà di concentrazione, scarsa memoria e instabilità emotiva che porta a reazioni di depressione, ansia e irritabilità

INFORMAZIONI SU RELIEF

Relief focalizza la sua ricerca clinica su molecole con un forte razionale scientifico o su principi attivi con alle spalle evidenze cliniche e utilizzo nell'uomo. Il farmaco principale di Relief, RLF-100TM (aviptadil), una forma sintetica di peptide intestinale vasoattivo (VIP), è in fase avanzata di test clinici negli Stati Uniti per il trattamento dell'insufficienza respiratoria dovuta al COVID-19. Nell'ambito della sua strategia di diversificazione delle attività, nel marzo 2021, Relief ha stipulato un accordo di collaborazione con Acer Therapeutics per lo sviluppo e la commercializzazione a livello globale di ACER-001. ACER-001 è una formulazione in polvere a base di fenilbutirrato di sodio a rilascio immediato (NaPB) con miglior palatabilità per il trattamento dei disturbi del ciclo dell'urea e della malattia delle urine a sciroppo d'acero. Inoltre, le recenti acquisizioni di APR Applied Pharma Research SA e di AdVita Lifescience GmbH da parte di Relief offrono una pipeline diversificata di programmi commercializzati e in fase di sviluppo.

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA è quotata nel SIX Swiss Exchange con il simbolo RLF e negli Stati Uniti su OTCQB con il simbolo RLFTF. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.relieftherapeutics.com. Seguici su LinkedIn.

Esclusione di responsabilità:

La presente comunicazione contiene, in modo esplicito o implicito, alcune dichiarazioni previsionali riguardanti RELIEF THERAPEUTICS Holding SA. Tali dichiarazioni implicano la considerazione di alcuni rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori, tra cui (i) che se APR possa posizionare positivamente PKU GOLIKE® KRUNCH in Germania, Italia e altri paesi Europei, (ii) che PKU GOLIKE® KRUNCH venga approvato come prodotto su prescrizione per la PKU, e iii) i rischi discussi nei documenti depositati da Relief presso SIX, che potrebbero comportare che i risultati effettivi, le condizioni finanziarie, le prestazioni o gli esiti ottenuti da Relief THERAPEUTICS Holding SA siano sostanzialmente diversi dai risultati futuri, prestazioni o esiti espressi impliciti in tali dichiarazioni previsionali. RELIEF THERAPEUTICS Holding SA fornisce la presente comunicazione a partire da questa data e non si impegna ad aggiornare le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento in seguito a nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1613194/APR_Applied_Pharma_Research.jpg