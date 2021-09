Un importante traguardo per Tenova: Pomini Digital Texturing™ è la prima macchina utensile per la testurizzazione di superfici metalliche a ottenere la certificazione Life Cycle Assessment

20 settembre 2021 a

(Castellanza, 20 settembre 2021) - Castellanza, 20 settembre 2021 – Tenova, società leader nello sviluppo e fornitura di soluzioni sostenibili per la transizione verde dell'industria metallurgica, ha raggiunto un importante risultato: Pomini Tenova, leader mondiale nella produzione di rettificatrici per cilindri di laminazione, ha condotto con successo, l'analisi del Life Cycle Assessment (LCA) della Pomini Digital Texturing™ (PDT™) – una tecnologia innovativa per il trattamento superficiale (noto come testurizzazione) dei cilindri di lavoro per la laminazione a freddo dell'acciaio e dell'alluminio.

Lo studio è il primo di questo tipo nel settore dei macchinari per la testurizzazione delle superfici metalliche e ha permesso alla tecnologia PDT™ di ricevere la certificazione in conformità con la norma ISO 14025:2006 e il General Programme Instruction 4.0. A seguito del risultato positivo dell'audit intrapreso nel marzo 2021, l'analisi LCA è stata registrata sull'EPD® Portal, la piattaforma dell'International EPD® System, ovvero il sistema di certificazione LCA più riconosciuto al mondo che opera secondo gli standard ISO 14025, TS/14027, 14040, a.o. L'analisi è ora

Questo rappresenta un traguardo molto significativo per l'innovativa tecnologia PDT™ di Pomini Tenova, e ne certifica le notevoli caratteristiche e prestazioni eco-friendly, portando ulteriore valore ai numerosi clienti che l'hanno già scelta.

"La PDT™ è la tecnologia di punta di Pomini: un processo pulito, economico, versatile, sicuro e multi brevettato. Sono fermamente convinto che l'analisi del Life Cycle Assessment e le relative certificazioni aggiungano un valore unico alla nostra soluzione, rispondendo alle esigenze e aspettative di sostenibilità dei nostri stakeholder", ha affermato Paolo Gaboardi, Vice Presidente Esecutivo di Tenova.

Tenova, società del Gruppo Techint con sede principale a Castellanza (VA), è il partner a livello mondiale per soluzioni innovative, affidabili e sostenibili nel settore metallurgico e – attraverso i suoi rinomati marchi TAKRAF e DELKOR – in quello minerario. Tenova è forte dell'esperienza e delle competenze di oltre 2.300 professionisti che operano in 19 paesi nei 5 continenti, dove progettano e sviluppano tecnologie e servizi per aiutare le aziende a ridurre i costi, risparmiare energia, limitare l'impatto ambientale e migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti.

