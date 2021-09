Sompo International Raggiunge un Accordo per l'Acquisizione di una delle Principali Compagnie di Assicurazione nei rischi agricoli in Italia, ARA 1857 S.p.A.- Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857

20 settembre 2021 a

- PEMBROKE, Bermuda, Sept. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sompo International Holdings Ltd., Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni attiva nei rami speciali nel property e nel casualty basata alle Bermuda, ha oggi annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di ARA 1857 S.p.A.- Assicurazioni Rischi Agricoli VMG 1857 (ARA), una delle principali compagnie di assicurazione nel settore dei rischi agricoli del mercato italiano contro i danni della grandine ed altre calamità naturali.

E' previsto che la transazione, in attesa di autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza, venga perfezionata entro il primo trimestre 2022. ARA continuerà ad operare con lo stesso marchio e sarà strumentale nel rafforzamento del portafoglio di Sompo International in Europa nei rischi agricoli attraverso un'aumentata diversificazione geografica e delle esposizioni.

ARA è una Compagnia di Assicurazioni Italiana con elevata specializzazione e prevalentemente operante nell'assicurazione delle colture vegetali. La Compagnia fonda le sue radici nella Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza, Società costituita in forma mutualistica nel 1857. L'acquisizione di ARA consentirà ad AgriSompo di acquisire una posizione rilevante nell'assicurazione dei rischi agricoli in Italia. ARA fornisce protezione per sinistri causati da varie avversità atmosferiche quali grandine, vento forte, gelo e brina, eccesso di pioggia o siccità.

Il portafoglio di ARA sarà parte di AgriSompo, la piattaforma globale di Sompo International che fornisce al mercato dei rischi agricoli soluzioni innovative e coordinate nella gestione del rischio, soluzioni realizzate su misura in base alle esigenze locali del mercato,.e sviluppate facendo leva sulla grande esperienza assicurativa e la presenza globale del Gruppo Sompo.

Il Sig. Kristopher Lynn, Presidente di AgriSompo, ha commentato, “AgriSompo è il primo sottoscrittore a vocazione multinazionale di assicurazione per le colture vegetali nel mondo. L'acquisizione di ARA costituisce un ulteriore passo strategico nel rafforzamento della nostra presenza con nuovi prodotti e capacità in un mercato chiave per i rischi agricoli.

La reputazione e la storia di ARA nel mercato italiano, consolideranno ulteriormente la posizione di AgriSompo favorendone l'accesso ad un ruolo di leadership.Sompo International prevede di garantire continuità all'azione di ARA. E' previsto che perfezionata l'operazione, il Sig. Pier Ugo Andreini (attuale Amministratore Delegato di ARA) assumerà la carica di Consigliere del costituendo Consiglio di Amministrazione.

Riguardo a Sompo International

Sompo International Holdings Ltd. (Sompo International) è un fornitore globale con sede alle Bermuda specializzato nelle assicurazioni e riassicurazioni dei rami property e casualty. Le compagnie Sompo International sono consociate interamente controllate da Sompo Holdings, Inc., la cui attività principale comprende uno dei piu' grandi gruppi assicurativi property e casualty del mercato nazionale giapponese. Sompo International si ispira ai propri valori fondamentali, una realtà che rispetta la promessa, che pone la fiducia e l'impegno a proteggere al centro di ogni cosa che fa. Noi manteniamo una forza finanziaria eccellente sulle nostre principali compagnie operative come evidenziato dalle notazioni A+ (Superior) da A.M. Best (XV size category) e A+ (Strong) da Standard and Poor's. Per maggiori informazioni su Sompo International potete visitare www.sompo-intl.com.

AgriSompo è la piattaforma globale dedicata all'agricoltura. E' una piattaforma integrata di sottoscrizione, tecnologia e distribuzione creata per mettere a disposizione dei partners agricoli a livello mondiale soluzioni assicurative e riassicurative. Sompo International sottoscrive assicurazioni nei rischi agricoli, RC ed altri rami specialistici, linee professionali, rami danni ai beni, trasporti/energia e aviazione e riassicurazione nei rami catastrofali, rami danni ai beni, RC, linee professionali e linee speciali.

ContattoSompo InternationalCara GallagherSVP, Marketing & CommunicationsTelefono: + 1 917 421 4973Email: [email protected]