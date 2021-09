Scuola: Mattarella, 'oggi giorno speciale e di impegno per intero Paese'

20 settembre 2021 a

Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno speciale, allegro, di speranza e di impegno per l'intero Paese. Come ogni anno il primo giorno di scuola suscita festa e attesa, ma quest'anno ad essere speciale è l'anno scolastico che comincia: voi, ragazze e ragazzi, tornate tutti in aula, insieme ai vostri insegnanti. Dopo le tante sofferenze e le grandi limitazioni che la pandemia ci ha imposto, la ripartenza delle scuole a pieno regime è il segno più evidente della ripartenza dell'Italia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Pizzo calabro in occasione della cerimonia per l'apertura dell'anno scolastico.

"Con le scuole che ripartono e riaprono -ha proseguito il Capo dello Stato- si riallacciano fili che si erano interrotti o che erano diventati più esili: anzi tutto lo studio, ma anche le relazioni, le amicizie, l'insieme di quelle esperienze così decisive della vostra formazione. E questo trasmette energia a tutta la nostra comunità nazionale".