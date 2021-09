Recovery: Fdi, 'su Pnrr dubbi e incertezze, da noi domande per avere risposte' (3)

20 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Per il consigliere regionale del Lazio di Fdi Chiara Colosimo "il Pnrr non contempla la possibilità per i piccoli Comuni di accedere ai fondi del piano, quando si sa che il nostro territorio nazionale ha la sua ossatura proprio nelle realtà più piccole".

Per il deputato di Fdi Galeazzo Bignami "è necessario procedere ad una ristrutturazione complessiva del Pnrr, il concetto di resilienza non è un concetto che esalta particolarmente ed è per questo che riteniamo necessaria una svolta culturale intesa come forma di ristrutturazione per far tornare l'Europa protagonista, dobbiamo fa sì che sia l'Europa al servizio dell'Italia e non il suo contrario".

Per il presidente del Copasir Adolfo Urso "l'Italia è una Nazione di 8mila Comuni la cui ossatura è rappresentata dalla piccola e media impresa. Dobbiamo far diventare tutti partecipi del processo di sviluppo, non dico tutti protagonisti ma sicuramente tutti partecipi. Realizzare 42 riforme in 100 giorni non è certo facile e per questo è necessario il coinvolgimento del Parlamento, partendo dal presupposto che l'Italia deve anche essa passare da un'economia tardo industriale ad una digitale, senza rinunciare alla sua vocazione industriale e affrontare la sfida della fase di trasformazione dei prossimi decenni".