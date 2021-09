Recovery: Fdi, 'su Pnrr dubbi e incertezze, da noi domande per avere risposte'

20 settembre 2021 a

Roma, 20 set. (Adnkronos) - Si intitola "Sfide e opportunità del Pnrr" il seminario organizzato questo pomeriggio in Senato da Fratelli d'Italia in collaborazione con Radio parlamentare. A partecipare all'incontro sono stati il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, oltre a vari parlamentari di Fdi, rappresentanti degli Enti locali e rappresentanti di categoria dell'Italia produttiva.

Per il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, "il Pnrr è un piano che non ha trovato in Aula il luogo per la sua adeguata discussione, come invece avrebbe dovuto essere. Se ne è discusso a cavallo fra il 2020 e il 2021 ma soprattutto sui media e sappiamo che proprio questo tema ha causato la caduta del governo Conte bis e la nascita di quello Draghi. Ma sappiamo anche che le risorse e i finanziamenti europei non arriveranno se non verranno effettuate dal nostro eterogeneo Governo riforme strutturali significative, come quelle sul fisco, la Pubblica amministrazione e la Giustizia".

"Sulle prime due ancora non vi è traccia, sulla terza abbiamo assistito ad una pallida riforma del processo penale e qualcosa dovremmo vedere su quella civile. Resta il fatto che come forza di opposizione il nostro ruolo è quello di porre domande e ottenere risposte, ed è quello che intendiamo fare con appuntamenti come quello odierno da noi promosso".