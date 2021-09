Migranti: Bernini, 'patto Ue disatteso da un anno, Italia sempre sola'

20 settembre 2021 a

Roma, 20 set. (Adnkronos) - “Un anno dopo la presentazione del Patto comunitario su migrazione e asilo, la politica europea nei confronti dei Paesi di primo approdo non è cambiata di una virgola. Tanto che in queste ore la Ocean Viking, dopo alcune operazioni di soccorso nel Mediterraneo, sta facendo di nuovo rotta verso le nostre coste, e ancora una volta dovremo sobbarcarci da soli l'onere dell'accoglienza di centinaia di migranti. Troppo spesso gli impegni solennemente assunti si sono dissolti nel nulla”. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.