Mantova: ruba al supermercato, arrestata e foglio di via

Milano: 20 set. (Adnkronos) (Adnkronos) - Nel tardo pomeriggio di ieri, presso l' Ipercoop “la favorita” di Mantova, gli Agenti della Squadra “Volante” della Questura hanno arrestato una donna, C. M., 36enne di Mantova residente a Sorgà, in Provincia di Verona, con a proprio carico un analogo precedente per furto.

La donna, dopo aver fatto ingresso all'interno dell' Ipermercato, era stata notata subito dal personale addetto alla vigilanza, che l'aveva riconosciuta in quanto, alcuni giorni prima, la stessa si era resa responsabile di un analogo furto, sempre all'interno del Centro Commerciale: per questo motivo, gli addetti alla sicurezza decidevano di monitorare discretamente ogni suo spostamento.

Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, infatti, il personale della vigilanza riusciva a notare che la donna aveva iniziato a prelevare dagli scaffali diversi articoli per bambini, tra cui giochi e vestiti, e ad occultarli in una borsa appoggiata sul passeggino.

La donna, dopo aver raggiunto le casse self-service, procedeva al pagamento di una sola bottiglietta di tè; quindi, una volta ritirato lo scontrino, oltrepassava la barriera antitaccheggio cercando di guadagnare l'uscita, venendo tuttavia bloccata poco dopo dal Personale di sorveglianza.

Dopo aver bloccato la ladra prima che potesse essere in grado di darsi alla fuga, il personale del punto vendita chiedeva alla Centrale Operativa della Questura l'intervento di una Pattuglia della Squadra “Volante”.

Gli Agenti di Polizia, intervenuti immediatamente sul luogo, dopo aver accertato l'accaduto ed aver proceduto all'identificazione della donna, provvedevano ad arrestare la stessa per il reato di furto aggravato. Gli oggetti rubati, per un valore di oltre 500 euro, non essendo stati danneggiati, venivano immediatamente restituiti al Responsabile del Centro Commerciale. La donna, quindi, è stata messa a diposizione dell'Autorità Giudiziaria, in quanto nella mattinata di oggi, presso il Tribunale di Mantova, verrà processata per direttissima.

Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, in relazione alla reiterazione dei fatti accaduti e delle problematiche di varia natura che essi hanno comportato, ha disposto nei confronti di C. M. il Foglio di Via con il divieto di ritorno nel Comune di Mantova per 1 anno.