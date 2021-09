Mafia: processo trattativa, Dell'Utri 'mi sento come un turco alla predica...'

20 settembre 2021 a

a

a

Palermo, 20 set. (Adnkronos) - "Vuole sapere come mi sento? Come un turco alla predica... Non ho capito nulla di quello che hanno detto, non so di cosa parlano. Nulla". Lo ha detto all'Adnkronos Marcello Dell'Utri prima di lasciare l'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove è appena terminata l'ultima udienza del processo d'appello sulla trattativa tra Stato e mafia. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio per emettere la sentenza. La sentenza è prevista tra mercoledì e giovedì. In primo grado Dell'Utri era stato condannato a 12 anni di carcere, e la Procura generale alla fine della requisitoria ha chiesto la conferma della condanna.