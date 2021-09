Lombardia: premio Regione per la ricerca a fotosintesi artificiale

20 settembre 2021 a

Milano, 20 set. (Adnkronos) - Va a Pierre Joliot, Marcella Bonchio e Markus Antonietti il Premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' 2020-2021. Il riconoscimento promosso da Regione Lombardia assegna un milione di euro alla migliore scoperta scientifica nell'ambito delle Scienze della Vita individuata da una giuria di 15 scienziati di livello internazionale. Il tema di quest'anno è la Sostenibilità ambientale per il miglioramento della qualità della vita, in armonia con il sistema produttivo e la transizione verso nuovi modelli di sviluppo. Partendo dal meccanismo della fotosintesi, è stato premiato lo sviluppo di processi biomimetici che permetteranno di rendere più sostenibile la produzione di cibo ed energia.

"Il nostro 'Nobel per la ricerca' - ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - si conferma uno dei massimi riconoscimenti a livello mondiale: anche quest'anno i lavori premiati ci pongono come punto di riferimento internazionale per le politiche di sostenibilità ambientale, sempre più importanti in quanto coinvolgono il benessere dei nostri cittadini".

"Uno degli obiettivi di questo Premio - ha detto l'assessore regionale alla Ricerca, Fabrizio Sala - è che i centri di ricerca lombardi possano istituire duraturi rapporti di collaborazione e interazione scientifica con il vincitore. Per questo - ha aggiunto l'assessore congratulandosi con i vincitori - è stato stabilito che il Premio debba essere destinato per almeno il 70% ad implementare l'attività di ricerca in collaborazione con i centri di eccellenza della Lombardia".