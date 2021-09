Gkn: Mura (Pd), 'ok revoca licenziamenti ma politica deve decidere'

20 settembre 2021 a

Roma, 20 set. (Adnkronos) - “La condanna a revocare i licenziamenti collettivi decisa dal Tribunale di Firenze è una notizia positiva, attesa dai lavoratori e dalla comunità che si era mobilitata. Ma questa soluzione per via giudiziaria risponde al caso singolo lasciando spalancata la questione generale, politica, su cui bisogna intervenire senza timidezze e senza divisioni. La politica deve decidere, non può delegare di volta in volta alla giustizia la soluzione delle vertenze in materia di politiche industriali e occupazionali del Paese: siano superate contrapposizioni artificiali e diamo all'Italia norme per prevenire casi di delocalizzazione fraudolenti”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso contro i licenziamenti alla Gkn.