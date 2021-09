Covid: promotrice Comitato referendum no green pass, 'è raccolta giovane, contrastati da no-vax' (2)

20 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Ecco infatti l'identikit del firmatario: "Non necessariamente un non vaccinato. Perché il nostro non è un referendum contro il vaccino. Noi miriamo a scardinare una discriminazione, puntiamo alla libera scelta e ad elevare il diritto all'eguaglianza. Riteniamo che lo Stato debba agire in emergenza sanitaria sul fronte sanitario, non della soppressione dei diritti, puntando anche a misure estreme come tamponi gratuiti per tutti, sul modello danese". Entro fine ottobre la raccolta dovrà concludersi, quindi dovrà pronunciarsi la Corte costituzionale sulla ammissibilità dei quesiti, ma "difficile pensare ad un voto prima della primavera 2022. Nel frattempo - anticipa all'Adnkronos - ci muoveremo su altri fronti come ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo".

(di Roberta Lanzara)