Covid: Lollobrigida, 'fiducia abuso inaccettabile, Parlamento diventa decretificio'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - “Prosegue la stagione delle fiducie che il sedicente governo dei migliori continua a porre sui provvedimenti che arrivano in Parlamento. Anche sulla legge di conversione al Dl Green pass bis l'esecutivo, sostenuto da una maggioranza divisa su tutto, sceglie questa strada. Un abuso inaccettabile che sta diventando consuetudine: la Camera, ancora una volta, è impossibilita a esprimersi su un decreto che riguarda la vita di milioni di persone". Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"In questo modo, comprimendo il dibattito, il Parlamento diventa un decretificio e si svuota del suo stesso ruolo. Un atteggiamento intollerabile che dimostra come il governo non abbia alcun rispetto delle regole”, conclude l'esponente di Fdi.