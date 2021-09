Covid: Fontana, 'in ultimi giorni aumento prenotazioni vaccini in Lombardia'

20 settembre 2021 a

Milano, 20 set. (Adnkronos) - "Negli ultimi giorni c'è stato un numero di prenotazione importante e molto superiore a quello dei giorni precedenti” per la vaccinazione anti-Covid in Lombardia. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Zapping su Rai Radio1. Fontana ha ribadito che in Lombardia "siamo intorno all'82% di somministrazioni completate, circa l'87% di chi ha ricevuto almeno una dose. Un risultato molto positivo che deriva sicuramente dalla buona organizzazione, dal dottor Bertolaso, dalla vicepresidente Moratti, dalla Protezione Civile, ma che deriva anche, e soprattutto, dalla partecipazione dei nostri cittadini, che hanno aderito alla nostra campagna con grande determinazione”.

E sulla possibilità di vaccinare anche i bambini fra i 5 e gli 11 anni Fontana si è detto pronto ad attivare la macchina regionale. "Noi ci atteniamo alle disposizioni che arrivano dagli organi scientifici, e se dovessero aprire anche a questa categoria noi siamo pronti a farlo. Così come lo siamo per la terza vaccinazione, per il richiamo”.