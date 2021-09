Covid: Bertolaso, 'escludo nuova ondata, nel caso saremo preparati' (2)

20 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Per il futuro, "abbiamo parametrato una capacità media di inoculazione che varia da un minimo di 20mila a un massimo di 65mila somministrazioni al giorno. In grado quindi di coprire qualsiasi esigenza. Sia quella attuale che quella, che mi sento di escludere, nel caso in cui ci sia la ripartenza di una qualche ondata", ha ribadito ancora Bertolaso.

"Quelli raggiunti finora sono risultati mostruosi e numeri straordinari se pensiamo alle difficoltà che ci sono state", ha sottolineato il medico. Anche sui 'no vax' ci ha tenuto a dire la sua: "Decidessero di farla finita con questi dubbi e preoccupazioni. Abbiamo risultati scientifici straordinari sui rischi di non vaccinarsi. Il Governo dice forte e chiaro che bisogna vaccinarsi e quindi siamo tutti molto ottimisti che nel corso delle prossime settimane si possa arrivare a risultati definitivi".