Clima: Draghi interviene ad Assemblea generale Onu, confronto verso Cop26 Glasgow

20 settembre 2021 a

a

a

Roma, 20 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, interverrà oggi pomeriggio in videoconferenza alla Tavola rotonda sui Cambiamenti climatici che si svolge a New York. L'evento avrà inizio alle ore 15, orario italiano. Si tratta del primo intervento del premier alla settimana di alto livello della 76ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga).

Il 'Climate Moment' si inserisce tra gli eventi della 76esima Unga organizzati su iniziativa del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Giunto alla sua terza edizione, quest'anno è promosso congiuntamente con il primo ministro del Boris Johnson in qualità di Presidente di turno della Cop26. L'evento, che avrà luogo in formato ibrido, intende porsi come tappa significativa nel percorso di avvicinamento verso la COP26 di Glasgow, promuovendo un confronto tra i principali protagonisti dell'azione globale nella lotta ai cambiamenti climatici.

Partecipano i leader dei Paesi G20 insieme a un gruppo di Paesi rappresentativi di rilevanti constituencies particolarmente esposte ai cambiamenti climatici. In apertura della sessione è previsto il discorso del Segretario Generale Antonio Guterres e del primo ministro Johnson. A seguire la Tavola rotonda con gli interventi dei leader dei Paesi partecipanti: modera Manish Bapna, presidente e ceo dell'organizzazione ambientalista 'National Resources and Defense Council'.