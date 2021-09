20 settembre 2021 a

Roma, 20 set. (Adnkronos) - Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha espresso per telefono al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ricoverato in ospedale a Strasburgo per una polmonite, la vicinanza sua e di tutto il Senato, augurandogli una pronta e completa guarigione.