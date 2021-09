Mafia: difesa Dell'Utri a Corte, 'se il fatto tipico non è dimostrato lo dovete assolvere'**

20 settembre 2021 a

Palermo, (Adnkronos) - "Se il fatto tipico non è dimostrato, dovete assolvere il senatore Dell'Utri". Con queste parole l'avvocato Francesco Centonze ha concluso le sue repliche alla Procura generale nel processo d'appello sulla trattativa tra Stato e mafia nell'ultima udienza prima della Camera di consiglio. Marcello Dell'Utri è in aula, seduto accanto a Centonze e all'altro legale, Francesco Bertorotta. Adesso ha preso la parola l'avvocato Basilio Milio che difende il generale Mario Mori. Sia Mori che Dell'Utri in primo grado furono condannati a 12 anni di reclusione per minaccia a corpo politico dello Stato.