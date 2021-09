Gkn: Todde, 'confermata convocazione tavolo oggi al Mise, revoca licenziamento primo grande passo'**

20 settembre 2021 a

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "È confermata la convocazione del tavolo Gkn per oggi al Mise. La revoca dei licenziamenti collettivi è un primo grande passo per i lavoratori che da mesi presidiano lo stabilimento di Campi Bisenzio. Questo risultato certifica gli sforzi sinergici portati avanti dalle Istituzioni, dai sindacati, dai lavoratori e da tutta la comunità che dal primo momento ha sostenuto il territorio in questa difficile battaglia". Ad affermarlo è la viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde commentando la sentenza del Tribunale di Firenze che ha revocato la procedura di licenziamenti alla Gkn.

"In questi mesi abbiamo convocato il tavolo due volte, non abbiamo mai interrotto le interlocuzioni con le parti e abbiamo lavorato in un contesto difficile con una azienda che ha smarrito il suo senso di responsabilità sociale. Ora dobbiamo essere concreti, perché quando parliamo di 422 lavoratori, più l'indotto, parliamo di famiglie", sottolinea Todde.