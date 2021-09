Covid: Figliuolo, 'appello a esitanti, vaccinatevi'**

20 settembre 2021 a

Palermo, 20 set. (Adnkronos) - "Lancio un accorato appello a tutti coloro i quali in questo momento sono esitanti: chiedete ai medici, agli infermieri, a chi ha ancora sulla pelle gli effetti del Covid. Qui non si tratta di obblighi o non obblighi ma di salute pubblica e salute individuale. Dobbiamo spingere su quest'ultimo miglio". Così il commissario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo parlando con I giornalisti al termine della sua visita all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo.