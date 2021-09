Calcio: Mattarella saluta 'Spina', 'contenti che è pronto a riprendere'**

20 settembre 2021 a

Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) - "Un saluto a Leonardo Spinazzola. Durante il suo splendido europeo i suoi compagni lo chiamavano 'Spina', chiamare per nome e cognome mi ricorda l'appello scolastico. Vorrei ringraziarla e apprezzare molto il fatto che la vediamo in buona salute e pronto a riprendere". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, a Pizzo calabro, ha replicato al difensore della nazionale, che in precedenza aveva salutato il Capo dello Stato assicurandolo suo stato di salute, dicendo di aver "buttato le stampelle".