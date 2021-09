Brescia: stalking e botte a coetanea, arrestato gruppo ragazze 15enni**

20 settembre 2021 a

Milano, 20 set. (Adnkronos) - Un gruppo di adolescenti è stato arrestato dai carabinieri per aver stalkerizzato una coetanea. I militari del comando provinciale di Brescia, sin dalle prime ore del mattino, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Brescia, su richiesta della Procura per i minorenni, nei confronti di alcune ragazze – poco più che quindicenni – indagate a vario titolo per i reati di percosse, lesioni e atti persecutori ai danni di una coetanea. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nella conferenza stampa che si terrà alle ore 11 nella sala stampa del comando provinciale di Brescia.