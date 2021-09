19 settembre 2021 a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Non voto a Roma ma ci vivo 5 giorni su 7 (e gli altri due a Milano, il che peggiora pure la situazione) e trovo che la campagna di Virginia Raggi sia il trionfo della faccia tosta: lo stato pietoso della capitale sembra non riguardarla. Come una che viene da fuori. Un ufo". Lo scrive in un tweet Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno in quota Iv.