Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Milano. Rave party abusivo in via dei Pestagalli (zona Rogoredo), musica alta, chiasso e presenza di droghe e stupefacenti. Residenti allo stremo. Così non va bene. Lamorgese e Sala, dove siete?!?". Così Matteo Salvini in un post su Facebook.