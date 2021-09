M5S: Crippa, 'al via iscrizioni, avanti con nuovo corso a guida Conte'

19 settembre 2021 a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Finalmente ci siamo, con l'energia e l'entusiasmo di sempre: grazie all'apertura della campagna di iscrizione al nuovo corso del MoVimento 5 Stelle poniamo un altro tassello fondamentale per il nostro rilancio. Siamo nati nelle piazze e tra la gente, siamo stati i primi in Italia a sperimentare forme di democrazia diretta e, di certo, non abbiamo intenzione di fermarci. Per questo siamo convinti saranno molti i cittadini che vorranno iscriversi al nuovo MoVimento 5 Stelle capeggiato da Giuseppe Conte, per continuare con noi il rinnovamento del Paese e delle istituzioni”. Lo dichiara in una nota Davide Crippa, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

“Vogliamo un movimento giovane ed innovativo per strutture, network e valori. Ci stiamo riossigenando e rigenerando. Noi siamo questo: una grande comunità capace di adattarsi ai cambiamenti senza mai perdere di vista i valori e le battaglie di un tempo. Con il via odierno alla nostra campagna di adesioni, siamo pronti a ripartire più forti, uniti e numerosi di prima”, conclude Crippa.