Lega: Calderoli, 'a Pontida per festeggiare Bossi, grande uomo che ha cambiato la storia'

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Questa mattina sono a Pontida, per vivere un momento speciale. Oggi Umberto Bossi compie 80 anni e lo festeggiamo, seppur a distanza dato il momento di pandemia ancora in corso, in un luogo così caro a lui, così simbolico, con una cerimonia per celebrare questa cifra tonda e salutare un amico e un grande uomo che ha cambiato la nostra storia, quella di ognuno di noi, e la storia di questo Paese, introducendo la questione dell'autonomia e del federalismo dei territori, accendendo il fuoco della battaglia della Lega che oggi a distanza di quasi quarant'anni è diventato il primo movimento italiano e il movimento più longevo del nostro panorama politico". Lo scrive su Facebook Roberto Calderoli.

"Ciao Umberto, tanti auguri di buon compleanno dalla tua Pontida, tanti auguri da tutti noi. Ti aspettiamo presto per continuare insieme a te le nostre storiche battaglie, tutti insieme!", aggiunge il vice presidente del Senato.