19 settembre 2021 a

a

a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Lo smart working funziona se si riesce a cablare l'italia. Lo smart working deve andare in parallelo con la diffusione della cablatura, altrimenti grava sulle disuguaglianze esistenti, a partire da quelle geografiche. Per me questo è un punto fondamentale". Così Enrico Letta, ospite di Skytg24.