Fisco: Conte, 'catasto va riformato ma no aumento tasse, mi batterò'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Il catasto va sicuramente riformato e digitalizzato. Però, questo lo voglio dire forte, che nessuno pensi che questo è il momento o in prospettiva ci sia la possibilità di aggravare le tasse per i cittadini, sarebbe un controsenso. Usciamo da una pandemia, c'è ancora tanta sofferenza diffusa, quindi questa operazione di digitalizzazione, rinnovamento, che va fatta, non può preludere ad un aggravio della tassazione: questo non possiamo accettarlo e io mi batterò perché ciò non accada". Così il capo politico del M5S, Giuseppe Conte, in tour elettorale a Massafra.