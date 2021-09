19 settembre 2021 a

Roma, 19 set (Adnkronos) - "Bisogna vedere cosa fa Berlusconi. Il partito, dal punto di vista organizzativo e della adesione popolare, dipende tutto da lui. Non so dove lo voglia guidare. Fino a ora verso una destra prudente, ma non è che abbia un ruolo molto forte rispetto alle destra 'imprudente'". Lo ha detto Romano Prodi a Mezz'ora in più a proposito delle prospettive di FI.