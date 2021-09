Covid: Conte, 'M5S per estensione green pass, ultimo miglio ripartenza'

19 settembre 2021 a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Il M5S è favorevole all'estensione del green pass. Lo abbiamo visto anche con i numeri delle vaccinazioni subito dopo l'annuncio delle nuove misure, c'è stato subito un incremento delle persone che sono andate a vaccinarsi. Questo ci serve, siamo all'ultimo miglio per completare la campagna vaccinale, e questo significa più vaccini, più vite salvate, più forte e immediata ripartenza economica". Così l'ex premier e capo politico del M5S, Giuseppe Conte, in un punto stampa a Melfi, in Basilicata.