Pd: Prodi, 'l'ho detto a Letta, programma ristretto, non bastano i diritti'**

Roma, 19 set (Adnkronos) - Il programma del Pd è troppo ristretto? "L'ho detto a Letta, ci vuole una cosa sul lavoro, sulla crescita, su come organizzi la società post pandemia che acquisti adesione e fascino anche fuori, che parta dalla gente". Lo ha detto Romano Prodi a Mezz'ora in più aggiungendo: "Lui giustamente ha ritenuto così importanti i diritti individuali, però non bastano. Adesso bisogna coinvolgere la gente. Adesso che le cose vanno meglio è importantissimo che un partito politico esca con una proposta di speranza".