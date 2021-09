Milano: Letta, 'Salvini ne sta lontano, Bernardo non si sa se arriva a fine campagna'**

19 settembre 2021 a

a

a

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Vedo che Salvini sta molto lontano anche da Milano, non si è candidato credo dopo 25 anni, il candidato sindaco non sa nemmeno se arriva alla fine della campagna elettorale, oggi ha detto 'io mi ritiro se non mi date soldi'. Io penso che, da parte nostra, dobbiamo pensare alla campagna elettorale e all'orgoglio che ci stiamo mettendo". Così Enrico Letta, intervenendo alla Festa dell'Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente.